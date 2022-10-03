Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США Ким Кардашян согласилась урегулировать дело с обвинениями относительно незаконного рекламирования криптовалютных активов. Звезда заплатит 1,26 миллиона долларов в виде штрафов, взыскания средств и процентов.

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Штраф Ким Кардашян из-за рекламы криптоактивов

В ведомстве сообщили, что Кардашян не сообщила, что ей заплатили 250 тысяч долларов за публикацию информации о токенах EthereumMax. Это было в прошлом году. Она обнародовала запись в своем аккаунте в Instagram. На момент создания этого материала, за ней в социальной сети следит 331 миллион человек.

К теме! В феврале 2022 года состояние Ким Кардашян выросло сразу на 600 миллионов долларов. Это произошло после завершения нового раунда финансирования компании Skims, специализирующейся на производстве корректирующего нижнего белья.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что это дело – напоминание, что поддержка звездами и инфлюенсерами определенных инвестиционных возможностей, включая криптоактивы, – не признак того, что это удачный вариант для инвесторов.

Кроме штрафа Ким Кардашян обязана сотрудничать со следствием и не может рекламировать криптовалюты в течение следующих трех лет. Добавим, больше данных об актуальной цене токена и капитале звезды:

Издание Forbes оценивает капитал звезды в 1,8 миллиарда долларов США;

Forbes оценивает капитал звезды в долларов США; В то время как токен EthereumMax сейчас торгуется по цене на уровне 0,000000004232 доллара за монету, информирует Crypto.com.

Не только Кардашян

Интересно, что это не единственный подобный случай в США. В ноябре 2018 года американский регулятор предъявил обвинения против боксера Флойда Мейвезера-младшего и музыкального продюсера, известного под именем DJ Khaled.

Основание – они не сообщили о получении средств за рекламирование инвестиций в криптомонеты. Мужчины не признали свою вину, но и не возражали. Кроме того, боксер и продюсер заплатили штраф в общей сложности на сумму в размере 767 500 долларов.