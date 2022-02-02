Состояние Ким Кардашян выросло на 600 миллионов долларов до 1,8 миллиарда долларов, по оценке Forbes , после завершения нового раунда финансирования компании Skims, специализирующейся на производстве корректирующего нижнего белья.

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Состояние Ким Кардашян увеличилось благодаря S kim

Бренд Skim привлек 240 миллионов в инвестиционном раунде, проходившем под руководством хедж-фонда Lone Pine Capital с участием D1 Capital Partners. К этому раунду также присоединились и предыдущие инвесторы компании:

Imaginary Ventures,

Alliance Consumer Growth,

Thrive Capital.

Этот последний раунд позволит нам сосредоточиться на том, чтобы предлагать больше инноваций и решений нашим клиентам и стать еще более надежным ресурсом для них,

– прокомментировала Кардашян ситуацию в электронном письме Bloomberg .

Состояние Ким Кардашян выросло на 600 миллионов долларов / Фото Getty Images

После получения нового капитала оценка бренда Skim выросла до 3,2 миллиарда долларов с 1,6 миллиарда долларов в апреле 2021 года. Ким Кардашян принадлежит большинство акций компании, которую она создала 3 года назад вместе с Йенсом Гридом, занимающим пост гендиректора Skim. По оценке журнала Forbes, Кардашян владеет 35% ценных бумаг этого бренда стоимостью примерно в 900 миллионов долларов. Skim – это приватная компания, а представители американской звезды отказались комментировать эту информацию.