Какое состояние Дональда Трампа?



Часть информации о капитале Трампа не является открытой, кроме того, многие активы президента связаны с недвижимостью, реальную стоимость которой трудно точно определить. Некоторые активы также находятся в совместной собственности с членами семьи или деловыми партнерами, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Впрочем, отдельные активы Трампа, например вложения в фондовый рынок и криптовалюту, известны из открытых источников. Обязательная ежегодная финансовая декларация, которую Трамп подавал как президент, позволяет частично пролить свет на наименее прозрачные аспекты его бизнеса.

Интересно! Данные свидетельствуют о том, что состояние Трампа заметно увеличилось в первые месяцы его второго президентского срока – главным образом путем инвестиций в криптовалюту.

По оценкам, состояние Дональда Трампа может превышать 10 миллиардов долларов, однако значительная часть этих активов неликвидная. Чтобы превратить их в реальные деньги, Трампу пришлось бы избавиться от своих долей в компаниях и продать инвестиции.

Сколько Трамп хранит в криптовалюте?

Огромная часть капитала Трампа – результат успеха криптовалюты $TRUMP, мемкойна, выпущенного всего за несколько дней до его инаугурации. Общая стоимость этих активов оценивается примерно в 6,9 миллиарда долларов.

Интересно! Трамп и его партнеры, по-прежнему, владеют подавляющим большинством выпущенных токенов $TRUMP.

Кроме того, Трамп получает комиссию с каждой транзакции, связанной с $TRUMP. По текущим расчетам, сумма этих комиссий составляет не менее 320 миллионов долларов, а общее состояние Трампа в криптовалюте достигает примерно 7,1 миллиарда долларов.

Сколько у Трампа акций, облигаций и наличных денег

Второй по величине источник капитала Трампа после мемкойна – это его доля в публичной компании Truth Social, которая управляет одноименной социальной сетью. Президент США владеет 115 миллионами акций Trump Media & Technology Group, что по текущей цене дает оценку примерно в 2,2 миллиарда долларов.

Сколько у Трампа недвижимости и других активов

До того как Трамп стал криптовалютным магнатом, значительную часть состояния он зарабатывал на недвижимости: отелях, жилых домах, гольф-клубах и офисных зданиях. Несмотря на периодический спад и нестабильность в этом бизнесе, он по-прежнему остается важной частью его портфеля и составляет не менее 1,3 миллиарда долларов

Примечательно! Точная стоимость объектов остается неизвестной – в декларациях указываются лишь ориентировочные суммы.

Сколько Трамп зарабатывает на роялти?

Золотые часы, электрогитары, книги, кроссовки, даже Библия – Трамп лицензировал свое имя для широкого спектра потребительских товаров. Эти сделки приносят ему стабильный доход в виде роялти, которые, по последним данным, составляют не менее 11 миллионов долларов.