Масштабный сбой в работе Киевстара: как работает НБУ

Национальный банк Украины рассказал о своей работе в условиях масштабного сбоя в работе Киевстара. Этот оператор пострадал из-за хакерской атаки.

Журналисты поинтересовались у НБУ, как работает регулятор в условиях масштабного сбоя в работе Киевстар. Ведь из-за хакерской атаки на этого мобильного оператора и интернет-провайдера в работе платежной инфраструктуры Украины начались некоторые проблемы.

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Что ответили в НБУ

Пресс-служба регулятора заверила, что по состоянию на 12 декабря все информационные системы НБУ работают в обычном режиме, несмотря на масштабный сбой в работе крупнейшего украинского оператора связи Киевстар.

В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ,

– отметили собеседники.

Также работает горячая линия НБУ для обращений граждан.

Какая ситуация в других банках