Масштабный сбой в работе Киевстара: как работает НБУ
Источник:Интерфакс-Украина
Национальный банк Украины рассказал о своей работе в условиях масштабного сбоя в работе Киевстара. Этот оператор пострадал из-за хакерской атаки.
Журналисты поинтересовались у НБУ, как работает регулятор в условиях масштабного сбоя в работе Киевстар. Ведь из-за хакерской атаки на этого мобильного оператора и интернет-провайдера в работе платежной инфраструктуры Украины начались некоторые проблемы.
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Что ответили в НБУ
Пресс-служба регулятора заверила, что по состоянию на 12 декабря все информационные системы НБУ работают в обычном режиме, несмотря на масштабный сбой в работе крупнейшего украинского оператора связи Киевстар.
В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ,
– отметили собеседники.
Также работает горячая линия НБУ для обращений граждан.
Какая ситуация в других банках
- Недавно в "ПриватБанке" сообщили, что возникшие у Киевстара проблемы, повлияли на некоторые терминалы и банкоматы, так как они работают на карточках этого оператора. Но доля таких единиц в сети "ПриватБанка" составляет до 5%, поэтому работа банкоматов почти не пострадала.
- В "Ощадбанке" тоже дали понять, что хакерская атака на Киевстар привела к нетрудоспособности банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов. Однако речь идет о нетрудоспособности лишь незначительной части платежной инфраструктуры этого банка.