Компания настроена существенно восстановить работоспособность уже к концу недели после того, как гигант был вынужден перекрыть одну из важнейших артерий доставки бензина и другого горючего на Восточное побережье США.

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Бензиновая артерия США

Аналитики заявили, что возобновление работы жизненно важного трубопровода может предотвратить наступление долгосрочных последствий в контексте поставок топлива в рамках США и цен на него.

Этот трубопровод имеет важнейшее значение для нефтяных рынков США, несмотря на его размеры. Но я предполагаю, что эта ситуация не столь сильно повлияет на цены, чтобы помешать планам людей на летние каникулы,

– сказал Майкл Линч, президент Strategic Energy and Economic Research.

Линч также добавил, что если процесс затянется хотя бы на 2 – 3 дня, то можно ожидать роста стоимости бензина на Восточном побережье. По его словам, в течение нескольких недель цена на рынке может быть на 10 – 20 центов выше.

Сейчас кибератака на Colonial Pipeline почти не повлиял на ситуацию на рынке. По данным ААА , в понедельник, 10 мая, средняя цена бензина остановилась на уровне 2,967 доллара за галлон (около 4 литров), в воскресенье топливо стоило 2,962 доллара за галлон. Всего на фоне закрытия трубопровода цены выросли на 6 центов в неделю.

Если отключение электроэнергии продлится дольше, чем неделю, цены будут расти все быстрее и быстрее, так как возникнет локальная ограниченность доставки и перебои. Этот сценарий ускорится, если общество запаникует и начнет заполнять свои баки,

– сказал Брайан Милн, редактор и менеджер продукта компании DTN.

Что произошло в США Компания Colonial Pipeline заявила, что на ее системы осуществили кибератаке . Хакеры использовали специальную программу для шифрования ряд файлов, чтобы потом требовать выкуп за данные.

Что значит для рынка кибератака на Colonial Pipeline / Фото Unsplash

Реакция рынка

Экономист в сфере энергетики с WTRG Economics Джеймс Уильямс отметил, что в штатах на Восточном побережье спокойно отреагировали на ситуацию с Colonial Pipeline, по крайней мере, на выходных. Он добавил, что если компании удастся стабилизировать работу до конца недели, то, скорее всего, на рынке будет только несколько спотовых дефицитов.

По состоянию на 12 мая фьючерсы американской нефти Crude Oil Jun торгуются на уровне 66,16 доллара за актив, а марка черного золота Crude Oil WTI – 66,08 доллара. Тогда как ценные бумаги на бензин стоят 2.1504 доллары США.

Когда рынок должен начинать по-настоящему переживать

Уильямс считает, что ситуация станет критической, если компании Colonial Pipeline не удастся восстановить работу трубопровода до конца недели. Ведущий специалист в мировом секторе промышленных металлов и энергетики компании Third Bridge Питер МакНелли добавил, что в целом запасы бензина в США остается на "удобном" уровне для этого времени года.

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По его данным, объемы поставок упали на 3% ниже среднего уровня. Однако, МакНелли заметил, что рынок стоит на пороге сезонного пика спроса на бензин, который начнется с выходных, посвященных Дню памяти. Праздник наступит через три недели.

Наши эксперты будут наблюдать за уровнем запасов, падали в течение последнего года. Рационализация нефтеперерабатывающих заводов на Восточном побережье увеличила зависимость от Colonial,

– рассказал МакНелли.