Что известно о решении, которое принял Ощадбанк относительно карт?
Свое решение Ощадбанк объяснил продолжением действия военного положения и удобством для клиентов.
Обратите внимание! Автоматическое продление введено исключительно для карт, срок действия которых – закончился с февраля 2022 года.
В то же время есть карты для которых не будет действовать автоматическое продление срока действия. Речь идет о:
- карточках, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года. При условии, что в течение сентября 2025 – октября 2025 года включительно была осуществлена по меньшей мере одна операция в кассе, АТМ, ИПТ, ТСП.
- карточках, срок действия которых завершился в течение февраля 2022 – октября 2025 года. При этом, баланс на них – равен нулю, а в течение последних полгода не было проведено никаких операций.
Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время,
– призывает Ощадбанк.
Какова ситуация с картами других банков?
Возможность продления срока действия карт определяет каждый банк индивидуально. В частности, "Приватбанк" принимал подобное решение. Этот банк также автоматически продлевал срок действия карт.
"Приватбанк" отмечает, что украинцы могут перевыпустить карту онлайн. Тогда она будет в формате digital. Также заказать карту можно по почте (в том числе и – за границу).