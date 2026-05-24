Кто лидирует по безналичным платежам?

Сегодня лидерами по доле безналичных расчетов стали развитые страны Северной Европы и Азии, как свидетельствуют данные amarcomparison.

Смотрите также Не только привычный доллар – в какой валюте хранить деньги безопаснее всего

Пять стран в мире фактически почти полностью отказались от наличных денег в повседневной жизни. К ним относятся:

Норвегия

Доля безналичных платежей превышает 98%. Население страны обычно пользуется онлайн-банкингом, а количество банкоматов и операций с бумажными деньгами остается минимальным.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Финляндия

Здесь цифровые платежи составляют около 97% от ежедневных операций жителей. Все дело в высокой финансовой грамотности финнов и мощной инфраструктуре для бесконтактных платежей.

Швеция

Страну называют безоговорочным пионером в отказе от наличных, а доля безналичных платежей тоже достигает 97%. Жители расплачиваются банковскими картами и местными приложениями, например, Swish. А многие магазины и общественный транспорт вообще не принимают наличные.

Южная Корея

Страна является лидером в азиатском регионе и не слишком отстает от Европы. Объем цифровых транзакций в ней достигает целых 96%. Переход на цифровые рельсы стимулируют на государственном уровне, включая налоговые льготы для граждан, которые используют электронные платежи и карты.

Китай

Хотя кредитные карты здесь не так популярны, страна имеет наибольший объем платежей с помощью смартфонов и QR-кодов через цифровые платформы, например, Alipay, WeChat Pay и тому подобное. А доля безналичных расчетов приближается к 95%.

В десятке лидеров по использованию безналичных платежей также оказались:

Дания – 95%;

Нидерланды – 94%;

Великобритания – 93%;

Канада – 92%;

Австралия – 91%.

Фото: Страны-лидеры по безналичным платежам / amarcomparison

Обратите внимание! Данию и Нидерланды считают странами с самой высокой в Европе плотностью платежных терминалов на душу населения

Почему Северная Европа отказывается от наличных денег?

Таким образом, по исследованиям пять из десяти стран-лидеров по уровню безналичных расчетов – это скандинавские страны.

Эксперт финансовой компании Finansplassen Олле Петтерссон объяснил Euronews, что именно для стран Севера безналичные системы оказались особенно полезными. Дело в том, что они помогают преодолевать их специфические вызовы, в частности низкую плотность населения и суровые погодные условия, которые могут затруднять традиционные способы оплаты.

По словам Петтерссона, эти государства также имеют высокий уровень доверия к государственным институтам и относительно небольшое население. Это облегчает тестирование и внедрение новых финансовых инструментов.

Как с безналичными расчетами в Украине?

В 2025 году украинцы активно пользовались платежными карточками. В общем карточками, выпущенными украинскими банками и финансовыми учреждениями, провели 9,5 миллиарда операций на общую сумму 7,16 триллиона гривен.

Несмотря на полномасштабную войну, регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру и риски перебоев со светом, большинство граждан продолжали выбирать безналичные расчеты.

В частности без использования наличных украинцы совершили 9,08 миллиарда операций на 4,68 триллиона гривен. По сравнению с 2024 годом количество таких операций выросло на 11%, а их общий объем – на 10,4%.

В результате доля безналичных платежей в структуре всех карточных операций достигла 65,4% по сумме и 95,5% по количеству транзакций.