Сделайте это, чтобы не потерять доступ к собственному счету: "Приватбанк" сообщил об изменениях

Чтобы не попасть впросак, стоит своевременно перевыпускать карту до окончания срока ее действия. Для этого необязательно тратить много времени. Ведь сейчас, чтобы выполнить эту операцию, существует несколько простых методов.

Как перевыпустить карту "Приватбанка"?

Чтобы перевыпустить карту "Приватбанка", необязательно даже выходить из дома, сообщает банк.

Дело в том, что сейчас банк позволяет ее оформить в диджитал-формате. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24.

Digital карта – это полноценная банковская Карта для выплат, существующая только в виртуальном формате. Она имеет те же возможности, что и обычная пластиковая карта,

– отмечает "Приватбанк".

Также перевыпустить карту можно:

Заказав доставку

Особенно эта опция актуальна для тех, кто за рубежом. Ведь, таким образом физическую карту можно оформить и получить чрезвычайно быстро. По Украине доставка продлится – 1 – 3 дня.

Важно! Заказать доставку банковской карты можно через Приват24, сообщает "Приватбанк".

В отделении

В отделении пластик можно оформить быстро и без усилий. Однако стоит взять с собой необходимые документы:

паспорт;

ИНН.

Заметим, сейчас приватовские карты действуют даже после окончания срока, указанного на пластике. Соответствующее решение банк принял ранее.

Кому рекомендуют перевыпустить карту?