Как облагаются налогом доходы от депозитов?

Налоги списываются с начисленных процентов по депозитам, сообщает "Гаразд".

Нужно знать! Проценты по депозитам устанавливает каждое финансовое учреждение отдельно. Чтобы точно знать, как может меняться доходность в течение всего срока вложения, нужно внимательно ознакомиться с договором, сообщает ресурс НБУ. Например, ставка может быть плавающей и ощутимо измениться уже во время действия депозита.

О каких налогах идет речь:

18% – налог на ходы физических лиц – НДФЛ;

5% – военный сбор.

То есть, сейчас общая сумма налогов, которая взимается с депозитов – 23%.

Важно! Налог начисляется только на доход, полученный благодаря процентам, а не всю сумму вклада.

Проведем пример расчетов, где рассмотрим такую ситуацию:

сумма вклада – 30 000 гривен;

вклад на 15% годовых на 1 год.

То есть, начисленный доход будет составлять – 15% от 30 000 – 4 500 гривен. Облагается налогом именно это значение. Получается:

4 500*23% – 1035 гривен сумма налога;

получается, что "чистыми" доход – 3 465 гривен.

Соответственно, после закрытия вклада вы получите не 34 500 а – 33 465 гривен.

Вкладчикам не нужно самостоятельно информировать фискальную службу о доходах по депозитам, ведь этим занимаются банки и другие финансовые учреждения. Как налоговые агенты они обязаны отчитываться перед налоговой службой и предоставлять информацию о списании налогов с депозитов без указания персональных данных клиентов,

– говорится в сообщении.

