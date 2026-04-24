Как облагаются налогом доходы от депозитов?
Налоги списываются с начисленных процентов по депозитам, сообщает "Гаразд".
Нужно знать! Проценты по депозитам устанавливает каждое финансовое учреждение отдельно. Чтобы точно знать, как может меняться доходность в течение всего срока вложения, нужно внимательно ознакомиться с договором, сообщает ресурс НБУ. Например, ставка может быть плавающей и ощутимо измениться уже во время действия депозита.
О каких налогах идет речь:
- 18% – налог на ходы физических лиц – НДФЛ;
- 5% – военный сбор.
То есть, сейчас общая сумма налогов, которая взимается с депозитов – 23%.
Важно! Налог начисляется только на доход, полученный благодаря процентам, а не всю сумму вклада.
Проведем пример расчетов, где рассмотрим такую ситуацию:
- сумма вклада – 30 000 гривен;
- вклад на 15% годовых на 1 год.
То есть, начисленный доход будет составлять – 15% от 30 000 – 4 500 гривен. Облагается налогом именно это значение. Получается:
- 4 500*23% – 1035 гривен сумма налога;
- получается, что "чистыми" доход – 3 465 гривен.
Соответственно, после закрытия вклада вы получите не 34 500 а – 33 465 гривен.
Вкладчикам не нужно самостоятельно информировать фискальную службу о доходах по депозитам, ведь этим занимаются банки и другие финансовые учреждения. Как налоговые агенты они обязаны отчитываться перед налоговой службой и предоставлять информацию о списании налогов с депозитов без указания персональных данных клиентов,
– говорится в сообщении.
Что важно знать об откладывании денег на депозит?
Налоги с депозитов взимаются ежемесячно или в момент выплаты, если это предусмотрено договором. То есть при начислении дохода по процентам. Вкладчик получает уже конечную сумму после взыскания.
Доходность по депозитам зависит от многих факторов. В частности, срока, возможности досрочного снятия средств, валюты, суммы, а также – возможности пополнения.