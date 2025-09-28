Что нужно знать о каратах?
Каратами чаще всего обозначают долю золота в Европе и США, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.
Наибольшее возможное количество каратов – 24. Именно оно обозначает самое чистое банковское золото 999,9 пробы.
Соответственно, если доля этого драгоценного металла в сплаве меньше, то и количество каратов снижается. Рассмотрим на примере. Золотое изделие, которое имеет 18 каратов это:
- 18 – количество частей чистого золота;
- еще 6 – лигатуры, то есть, примесей.
Как понять какая проба золота по количеству каратов?
В Украине чаще всего применяется метрическая система. То есть, количество золота обозначается пробой. А непосредственно этот показатель указывает на долю драгоценного металла в составе. Например:
- 585 проба – 58,5% золота в составе сплава;
- 750 проба – 75%.
Чтобы перевести караты в пробу, необходимо количество каратов умножить на 1000. А полученное значение разделить на 24.
Самые распространенные пробы золота могут обозначаться таким количеством каратов:
- 24 карата – золото 999,9 пробы;
- 18 каратов – 750 проба;
- 14 каратов – 585 проба;
- 9 каратов – 375 проба.
Что нужно знать прежде чем покупать золото?
Цвет золота указывает на состав сплава. Например, красноватый оттенок свидетельствует о наличии меди.
За 2025 год золото выросло в цене более чем на 40%. 23 сентября оно достигло рекордного значения за унцию – 3 790,82 доллара, сообщает Reuters.
Самое чистое, то есть, банковское золото реализуется в виде слитков и металлов. Эти активы позволяют уберечь деньги от влияния инфляции.