Сколько стоит банковское золото?
Регулятор устанавливает закупочную стоимость грамма банковского золота, опираясь на мировые цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Больше никаких денег на СВО: Украина "положила" российскую банковскую систему быстрых платежей
25 сентября, НБУ установил следующие цены, в зависимости от состояния золота:
- банковское золото – 4 967,67 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 952,77 гривны за грамм;
- а вот металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 917,99 гривны за грамм.
Как изменилась стоимость банковского серебра?
В свою очередь, стоимость серебра 25 сентября изменилась так:
- банковское серебро сегодня стоит – 58,05 гривны за грамм;
- а вот серебро, что не соответствует требованиям по стандартам качества – 55,15 гривны.
Какая проба у банковского золота?
Чистейшее банковское золото имеет пробу – 999,9. То есть, в нем, фактически, нет примесей.
Как изменились цены на золото?
1 сентября банковское золото стоило ощутимо меньше чем сейчас – 4 485,28 гривны за грамм. 8 числа стоимость этого металла составляла уже – 4 658,50 гривен.
Золото продолжало дорожать. 15 сентября, по данным НБУ, оно имело цену – 4 793,06 гривны за грамм.
23 сентября золото поставило новый рекорд. Оно начало стоить – 3 755,47 доллара за унцию.