Что влияло на Индекс финансового стресса

Наибольшее влияние на ИФС, по-прежнему, имел валютный субиндекс. Его показатель несколько снизился по сравнению с началом года, главным образом из-за уменьшения объемов валютных интервенций, пишет 24 Канал со ссылкой на обновленный "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

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График Индекса финансового стресса / НБУ

Что влияло на волатильность ИФС

При этом главным фактором колебаний ИФС стал субиндекс гособлигаций, который рос из-за резких изменений спредов по еврооблигациям и в итоге превысил уровень начала года. Субиндекс поведения домохозяйств не претерпел существенных изменений, что объясняется стабильно высокими ставками по депозитам.

Что такое ИФС

Индекс финансового стресса – это аналитический показатель, который отражает уровень напряжения в финансовом секторе страны. Он позволяет оценить текущее состояние финансовой системы, сравнить его с предыдущими кризисами и оценить эффективность антикризисных мер.

Также следует отметить, что корпоративный субиндекс временно вырос из-за колебаний цен на акции украинских компаний, связанные с новостями о мирных переговорах, но к лету снова упал до минимумов. Банковский субиндекс, как сообщает НБУ, остается на низком уровне, даже несмотря на некоторое ухудшение ликвидности в весенние месяцы.