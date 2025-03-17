Какую купюру евро больше не выпускают

Европейский центральный банк в 2019 году решил отказаться от одной из купюр евро. Регулятор прекратил печать этих банкнот, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Цены на нефть растут из-за важного решения Трампа

Речь идет о купюрах номиналом 500 евро. Одна из главных причин отказа от этой банкноты – это ее "популярность" среди мошенников. Мол, они чаще всего использовали банкноты номиналом 500 евро для незаконной деятельности. Для примера:

Отмывание денег;

Уклонение от уплаты налогов.

Что известно о евро Это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.

Важно! Купюры 500 евро до сих пор остаются в обращении и являются законным платежным средством. Поэтому их и в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг и товаров, обменять на другие номиналы евро или конвертировать в другие валюты. Кроме того, банкнота не потеряла своей ценности.

Напомним, что в 2024 году среди иностранных валют больше всего подделывали доллары. На американскую валюту пришлось 93% из всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. Тогда как доля евро составляла 7%. Самыми популярными купюрами евро среди мошенников были: