Лимит наличных, которые можно перевозить через таможню в 2025 году
- Физические лица могут перевозить через таможенную границу Украины наличные деньги или банковские металлы на сумму до 10 000 евро без декларирования.
- Для сумм, равных или превышающих 10 000 евро, требуется письменное декларирование.
Без декларирования украинцы, выезжающие за границу, могут перевозить с собой только определенную сумму наличных. Если установленный лимит превышает сумму, то средства нужно задекларировать.
Какой лимит суммы для перемещения наличных за границу в 2025 году
Физлица могут перемещать через таможенную границу Украины наличные или банковские металлы, стоимость которых не превышает в эквиваленте 10 000 евро, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.
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Кроме того, несовершеннолетние лица также могут перевозить за границу такую сумму в эквиваленте. Но при этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16 лет, осуществляется его законным представителем.
В то же время письменное декларирование суммы осуществляется если есть:
- иностранная валюта и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро,
- ввоз на таможенную территорию Украины платежных документов и ценных бумаг.
Речь идет о следующем списке: акции, облигации, купоны к ним, векселя (тратт), долговые расписки, аккредитив, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты, других финансовых и банковских документов, выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1 000 евро и тому подобное.
Что нужно для письменного декларирования
- Бланки декларации трансграничного перемещения – их можно распечатать самостоятельно или скопировать на бумаге формата А4 по форме, утвержденной постановлением Кабмина.
- Кроме заполненной декларации, надо подать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие страну постоянного проживания гражданина или уполномоченного лица.