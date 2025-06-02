Чего будут касаться ограничения от "Приватбанка"

В соответствии с Меморандумом украинских банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, вводятся предельные лимиты на P2P переводы с карточных счетов граждан и переводы через реквизиты IBAN, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".

Читайте также Как выглядит купюра 100 долларов нового образца

Отмечается, что ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN в пределах Украины и за ее пределами.

Однако лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах.

Как повлияет на клиентов банка ограничение по переводам

По статистике от "Приватбанка", лимиты на карточные переводы влияют на операции не более чем 1,5% от общего количества клиентов банка.

В то же время те клиенты, на которых могут повлиять ограничения, уже имеют повышенные лимиты благодаря поданным заявкам или индивидуальным решением банка:

клиенты могут увеличить лимит карточных переводов в мобильном приложении Приват24,

также, они могут обратиться в службу поддержки через онлайн чат на сайте банка,

кроме того, можно позвонить по номеру 3700 или посетить отделение банка.

Обратите внимание! Лимиты не будут распространяться на переводы между счетами одного клиента в одном банке или на переводы клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита или волонтеров.