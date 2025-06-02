Чего будут касаться ограничения от "Приватбанка"
В соответствии с Меморандумом украинских банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, вводятся предельные лимиты на P2P переводы с карточных счетов граждан и переводы через реквизиты IBAN, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".
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- Отмечается, что ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN в пределах Украины и за ее пределами.
- Однако лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах.
Как повлияет на клиентов банка ограничение по переводам
По статистике от "Приватбанка", лимиты на карточные переводы влияют на операции не более чем 1,5% от общего количества клиентов банка.
В то же время те клиенты, на которых могут повлиять ограничения, уже имеют повышенные лимиты благодаря поданным заявкам или индивидуальным решением банка:
- клиенты могут увеличить лимит карточных переводов в мобильном приложении Приват24,
- также, они могут обратиться в службу поддержки через онлайн чат на сайте банка,
- кроме того, можно позвонить по номеру 3700 или посетить отделение банка.
Обратите внимание! Лимиты не будут распространяться на переводы между счетами одного клиента в одном банке или на переводы клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита или волонтеров.