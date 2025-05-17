Укр Рус
Финансы Финансовые новости Белое, желтое и красное: сколько стоит золото разных проб
17 мая, 12:28
2

Белое, желтое и красное: сколько стоит золото разных проб

Валерия Городинская
Основні тези
  • Существуют различные виды золота по цвету: желтое, белое, красное и розовое, каждый из которых имеет свои особенности и состав.
  • По состоянию на начало апреля, цена на золото варьируется от 1 356,36 до 4 069,09 гривен за грамм в зависимости от пробы и качества металла.

Есть несколько видов золота, которое можно различить по цвету. Речь идет о желтом, белом, красном и розовом золоте. В то же время в соответствии с пробами цена золота также разная.

Какие бывают виды золота

Самое чистое золото в сплаве можно найти в банковских слитках. В то же время если в золоте есть примеси других минералов, то оно меняет оттенок, передает 24 Канал.

Читайте также Проверить может каждый: какое золото самое дорогое в мире

  • Желтое золото – самый распространенный вид сплава. 

При его создании используют медь и серебро. В зависимости от соотношения металл может получиться более рыжеватый (преобладает медь) или лимонного оттенка (преобладает серебро). Наиболее популярно желтое золото – пробы 583/585 и 750.

  • Белое золото – вид золота, отличающийся повышенной прочностью.

В результате этого изделия из белого золота часто инкрустируют драгоценными камнями, которые очень прочно фиксируются в украшениях.

  • Красное золото – сплав этого вида золота содержит большое количество меди.

Именно этот металл добавляет в сплав красный или розовый оттенок. Благодаря высокому содержанию меди, красное золото является более экономным вариантом чем желтое и белое золото.

  • Розовое золото получается при добавлении к меди серебра.

Многие ювелирные дома и мастерские используют именно этот сплав при создании украшений, чтобы подчеркнуть нежность и женственность изделия.

Какая цена золота

По состоянию на начало апреля, по данным НБУ, закупочные цены на золото были следующие:

  • банковский металл, доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами – 4 114,30 гривны за грамм,
  • банковский металл, требующий доведения до стандартов качества – 4 101,96 гривны за грамм,
  • металл, не соответствующий требованиям качества – 4 073,16 гривны за грамм.

В то же время стоимость драгоценного металла в ломе на таком уровне:

  • 333 проба – 1 356,36 гривны за грамм,
  • 375 проба – 1 527,44 гривны за грамм,
  • 583 проба – 2 374,65 гривны за грамм,
  • 585 проба – 2 382,80 гривны за грамм,
  • 750 проба – 3 054,87 гривны за грамм,
  • 900 проба – 3 665,84 гривны за грамм,
  • 958 проба – 3 902,09 гривны за грамм,
  • 999 проба – 4 069,09 гривны за грамм.