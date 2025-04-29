Где есть золото в Украине

Золото – это один из ресурсов, которые обнаружили в украинских недрах. Запасы золота в Украине оценили в более 3000 тонн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

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В целом запасы золота в Украине сосредоточены в трех структурах:

Закарпатская внутренняя впадина;

Украинский щит;

Донецкое складчатое сооружение.

При этом больше всего месторождений драгоценного металла сосредоточены в пределах Украинского щита, который простирается с северо-запада на юго-восток, примерно на 1000 километров от реки Горыни, что на Тернопольщине, до Азовского моря.

К теме! В целом все полезные ископаемые в Украине, по подсчетам Forbes, оценивают в почти 15 триллионов долларов. Речь идет о таких ресурсах, как нефть, газ, уголь, уран, железо, марганец, титан, алюминий, медь, цинк, свинец, золото, серебро и тому подобное.

Запасы золота на Украинском щите, по оценкам экспертов, составляют примерно 2400 тонн. Кроме того, добавим, что Украинский щит также называют центром с наибольшими запасами золота в стране.