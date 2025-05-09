Какая проба золота самая ценная

Золото – это металл, который добывают в разных уголках мира. Однако не всегда этот процесс является простым. В частности, драгоценный металл добывают в шахтах, или находят в реках, пишет 24 Канал со ссылкой на Royal Coster Dimonds.

Обратите внимание Обвал в США: в каких странах Китай наращивает экспорт

На стоимость золота влияют различные факторы:

Проба золота;

Цвет;

Спрос на рынке.

К теме! Золото – это ценный и популярный металл, но не самый дорогой на рынке. В тройку самых дорогих металлов в мире входят Калифорний-252, осмий и родий.

Один из ключевых факторов, на которые обращают внимание, – это проба золота. Дело в том, что золото часто соединяют с другими компонентами, например серебром, медью, платиной и тому подобное. В частности, это нужно для создания ювелирных изделий. Именно благодаря пробе известно, какую долю в изделии составляет именно золото. На сегодня самой дорогой пробой золота является 999, которая соответствует 24 каратам.

Тогда как ювелирные изделия из золота 8 и 9 карат (333 и 375 пробы соответственно) менее, чем на 50% состоят из золота. Известно, что 1 карат равен 1,24 части чистого золота. Более того, все золото, которое имеет менее 14 карат (585 проба), не считают "настоящим золотом". Существуют еще такие пробы золота: