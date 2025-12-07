Самые дорогие золотые изделия: какая проба стоит больше всего и почему

Самым ценным и популярным металлом является золото, из-за мягкости которого обработка довольно тяжелая. Поэтому в состав ювелирных изделий из золота входят еще и другие металлы, но менее благородные, например медь или серебро. Именно от этого зависит проба и стоимость изделия.

Какая проба золота является самой дорогой?

От соотношения чистого золота и сплава других металлов в изделии зависит номер пробы, а следовательно, его цена. Самым популярным вариантом разделения драгоценных металлов в Украине является разделение на метрические виды проб, сообщает 24 Канал со ссылкой на ювелирную компанию "Золотой стандарт".

Дело в том, что согласно этой системе, самым дорогим сплавом золота является 999 проба, потому что в нем 999 граммов золота и 1 грамм других металлов.

Но такую пробу не используют в ювелирных изделиях из-за того, что золото само по себе довольно мягкий металл. Его чаще используют только в золотых слитках, хранящихся в банках.

Пробы 750 пробы часто используют в ювелирных изделиях с бриллиантами. В этом сплаве 75% золота, а украшения из этой пробы довольно прочными и износостойкими.

Есть еще варианты изделий 500 пробы золота, где 50% золота, а остальные 50% – медь и серебро.

А вот ювелирные изделия из 375 пробы золота золота считаются не такими качественными, ведь в них только 37,5% драгоценного металла, а значит, они подходят для непродолжительного ношения.

А чтобы в целом оценить стоимость золотого изделия, стоит учесть вес украшения, чистоту и цену золото на рынке на сегодня. То есть изделие, который имею 990 пробу будет дороже 370 пробы.

Какие есть виды золотых сплавов?

Например если кроме чистого золота в изделии есть еще сплав меди и серебра, то его называются красным золотом, а если кроме этих двух металлов еще и цинк – то желтое золото.

В белом золоте содержится золото и серебро, а покрыто изделие обычно родием для того, чтобы давать блестящий вид, пишут Goldmarket.

В розовом золоте, кроме самого золота, больше всего меди, что в конечном виде придает украшению розовый оттенок.

Какая цена золота сейчас?