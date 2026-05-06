Не хватит даже на 50 лет: сколько запасов нефти еще осталось в мире

Нефть остается одним из ключевых ресурсов современной экономики, но запасы этого сырья не безграничны. Доказанные залежи постепенно исчерпываются, и все чаще возникает вопрос, сколько их еще осталось.

Что известно о мировых запасах нефти?

По предварительным оценкам, запасов человечеству хватит менее чем на полвека. Актуальные данные об объемах и темпах потребления в режиме реального времени публикует справочный ресурс Worldometers.

По данным по состоянию на 2025 год, подтвержденных запасов нефти в мире насчитывают около 1,77 триллиона баррелей.

Больше всего их якобы в Венесуэле (17,17%), Саудовской Аравии, Иране, Канаде и Ираке. В десятку лидеров также попали Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, США (4,74%), Россия (4,53%) и Ливия.

В то же время человечество активно потребляет этот ресурс. По последним подсчетам 2024 года, ежесуточно это потеря около 102,56 миллиона баррелей, или по 0,5 галлона на душу населения.

Поэтому с такими темпами, без учета неподтвержденных запасов, "черного золота" человечеству хватит лишь на 47 лет.

Интересно! В Европе самые большие подтвержденные запасы нефти имеет Норвегия. Это около 7 – 8 миллиардов баррелей, а главный источник – месторождение Йохан Свердруп в Северном море.

Что изменила война на Ближнем Востоке?

В 2026 году ситуацию на нефтяном рынке изменила война на Ближнем Востоке, когда 28 февраля США вместе с Израилем начали операцию "Эпическая ярость" против Ирана.

В результате военных действий нарушилось судоходство в Ормузском проливе – ключевом маршруте для около 20% мировых поставок нефти. Причем блокадой угрожали обе стороны.

С тех пор цены на нефть значительно выросли. Подорожало даже российское подсанкционное сырье, которое Вашингтон временно разрешил покупать для предотвращения дефицита. Интересно, что теперь США стали крупнейшим экспортером сырой нефти в мире, обогнав даже Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Американский министр финансов Скотт Бессент прогнозирует удешевление "черного золота" в течение следующих 3 – 9 месяцев. Однако в эксклюзивном комментарии 24 Канала инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса объяснил, что ситуация вокруг Ормузского пролива станет для мира шоковой не из-за высоких цен на топливо. Угроза заключается в дефиците определенной продукции. Например, Украина может остаться без удобрений, что станет ударом по урожаю.