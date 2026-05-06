Не хватит даже на 50 лет: сколько запасов нефти еще осталось в мире
- По состоянию на 2025 год в мире насчитывали около 1,77 триллиона баррелей подтвержденных запасов нефти.
- Человечество потребляет около 102,56 миллиона баррелей "черного золота" ежесуточно, поэтому сырья хватит лишь на 47 лет.
Нефть остается одним из ключевых ресурсов современной экономики, но запасы этого сырья не безграничны. Доказанные залежи постепенно исчерпываются, и все чаще возникает вопрос, сколько их еще осталось.
Что известно о мировых запасах нефти?
По предварительным оценкам, запасов человечеству хватит менее чем на полвека. Актуальные данные об объемах и темпах потребления в режиме реального времени публикует справочный ресурс Worldometers.
По данным по состоянию на 2025 год, подтвержденных запасов нефти в мире насчитывают около 1,77 триллиона баррелей.
Больше всего их якобы в Венесуэле (17,17%), Саудовской Аравии, Иране, Канаде и Ираке. В десятку лидеров также попали Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, США (4,74%), Россия (4,53%) и Ливия.
В то же время человечество активно потребляет этот ресурс. По последним подсчетам 2024 года, ежесуточно это потеря около 102,56 миллиона баррелей, или по 0,5 галлона на душу населения.
Поэтому с такими темпами, без учета неподтвержденных запасов, "черного золота" человечеству хватит лишь на 47 лет.
Интересно! В Европе самые большие подтвержденные запасы нефти имеет Норвегия. Это около 7 – 8 миллиардов баррелей, а главный источник – месторождение Йохан Свердруп в Северном море.
Что изменила война на Ближнем Востоке?
В 2026 году ситуацию на нефтяном рынке изменила война на Ближнем Востоке, когда 28 февраля США вместе с Израилем начали операцию "Эпическая ярость" против Ирана.
В результате военных действий нарушилось судоходство в Ормузском проливе – ключевом маршруте для около 20% мировых поставок нефти. Причем блокадой угрожали обе стороны.
С тех пор цены на нефть значительно выросли. Подорожало даже российское подсанкционное сырье, которое Вашингтон временно разрешил покупать для предотвращения дефицита. Интересно, что теперь США стали крупнейшим экспортером сырой нефти в мире, обогнав даже Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.
Американский министр финансов Скотт Бессент прогнозирует удешевление "черного золота" в течение следующих 3 – 9 месяцев. Однако в эксклюзивном комментарии 24 Канала инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса объяснил, что ситуация вокруг Ормузского пролива станет для мира шоковой не из-за высоких цен на топливо. Угроза заключается в дефиците определенной продукции. Например, Украина может остаться без удобрений, что станет ударом по урожаю.