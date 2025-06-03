Не входит даже в пятерку: сколько в России запасов нефти

На сегодня Россия не входит в список 5 стран с наибольшим запасом нефти. Такие страны, как Венесуэла, Иран и Ирак имеют большие показатели по черному золоту. Однако российские запасы газа до сих пор лидируют в мире.

Лидирует ли Россия по запасам нефти в мире

По данным Global Firepower, передает 24 Канал, в 2025 году в 5 стран мира, которые имеют наибольшие запасы нефти, входят Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, Канада и Ирак.

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В то же время в список 10 стран с наибольшими запасами добавляется еще Кувейт, ОАЭ, Россия, Ливия и США. Интересно, что Россия в этом списке только на 8 месте.

Напоминаем! Ранее Россия занимала 5 место в мировом рейтинге по запасам нефти. Зато в рейтинге по запасам газа – 1 место.

Что у России с природными ресурсами

Запасы нефти

На сегодня подтвержденные запасы российских нефтяных недр составляют 80 миллиардов баррелей. А добыча нефти составляет 10,7 миллиона баррелей.

Потребление нефти – 3,68 миллиона баррелей, а дефицит – более 7 миллионов баррелей.

Запасы газа

Запасы газа в России на уровне 47,8 триллиона кубов. Добыча газа составляет чуть больше, чем 617 миллиардов кубических метров. Зато потребление более 472 миллиардов кубических метров.

Запасы угля

Российские подтвержденные запасы угля составляют более 162 миллиардов метрических тонн. В то же время добыча только на уровне 508 миллионов метрических тонн, а потребление угля – почти 311 миллионов метрических тонн.