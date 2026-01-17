Не только стратегические, но и редкие ресурсы: чем украинские недра интересны миру

Украина имеет богатые недра с залежами критических и стратегических полезных ископаемых – от титана до лития, а также редких элементов. В частности, на государственном уровне утвержден список этих ресурсов. Впрочем не все месторождения, о которых известно, разрабатываются, хотя перспективы есть.

Какие полезные ископаемые важны для экономики Украины?

Еще летом 2025 года Кабмин утвердил документ с перечнем полезных ископаемых, имеющих стратегическое и критическое значение для экономики страны. Кроме того, в документе отмечались еще и месторождения полезных ископаемых, передает 24 Канал со ссылкой на Постановление № 845.

Таким образом, в список стратегических полезных ископаемых входят 11 элементов, в частности уран, титан, цирконий, медь, стронций, никель и тому подобное. А к критическим полезных ископаемых – 28 элементов, а именно редкоземельные руды, литий, индий, цезий, олово, ванадий, галлий, индий и другие.

Как сообщают в Союзе геологов Украины, эта резолюция улучшает инвестиционный климат Украины в сфере недропользования.

Обратите внимание! Согласно постановлению, как стратегические, так и другие полезные ископаемые, для которых нет замены, а риск перебоев поставок для них слишком высок, классифицируются как критически важные.

Какие минералы потенциально имеют перспективы для добычи?

Еще в 2023 году в научном исследовании, которое было подготовлено с участием Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых, говорилось о том, что к высокоперспективным минералам, которые есть в недрах Украины, входят редкие земли, скандий, германий, графит, пьезокварц и тому подобное.

Сейчас ископаемые имеют уже подтвержденные объемы залежей, но не разрабатываются или разрабатываются, впрочем довольно мало.

Зато относительно месторождений, то по данным CEOBS ценными являются 37 критически важных, часть среди которых богата на такие полезные ископаемые:

Бирзуловское месторождение (вблизи села Коробчино, Кировоградская область) – известно о залежах ильменитовых руд, является частью большего титанового месторождения.

Участок "Гайдаровское проявление" (окрестности села Гайдары, Чугуевский район, Харьковская область) – найдены титановые и циркониевые руды.

Участок "Железняки" (Житомирский район) – есть залежи никеля, кобальта, платины и палладия.

Участок "Подлесная" (Житомирская область) – известно о титане и цирконии.

Карнауховское месторождение (окрестности села Николаевка, Днепровский район, Днепропетровская область) – залежи кобальта и никеля.

Корчаковский участок (окрестности села Малая Корчаковка, Сумской район, Сумская область) – месторождение титановых и циркониевых руд.

Мазуровское месторождение (Волновахский район, Донецкая область) – содержит нефелиновые руды, залежи циркония, тантала, ниобия и других редкоземельных элементов.

