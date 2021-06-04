К таким выводам пришел основатель Investudio Андрей Масло, сравнив доходность различных инструментов в долларах США.

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Доходность инвестиций

ОВГЗ

По результатам исследования, гривневые ОВГЗ в течение 2006 – 2020 годов показали среднюю доходность в 1,6%:

Самой высокой она была в 2019 году – 23,1%.

Но в 2009 году, а также 2014-2016 годах доходность гривневых ОВГЗ была отрицательной из-за резкой девальвации гривны относительно доллара.

То есть сохранить средства от инфляции благодаря ОВГЗ было можно, но не заработать,

– отметил эксперт.

Депозиты

За аналогичный период гривневые депозиты приносили в среднем 5,5% в год, если их перевести в доллары. И опять же низкая доходность связана с падением национальной валюты.

Валютные депозиты и недвижимость

Несколько лучшую среднюю доходность продемонстрировали валютные депозиты и недвижимость – 6,9% и 6,7% соответственно.

К 2015 году валютные депозиты фактически устраняли необходимость искать другие инструменты инвестиций, ведь иногда доходность по вкладам была выше, чем в среднем по фондовому рынку США. Однако сейчас доходность ниже 2% и мы движемся в сторону Европы, где иногда уже введен отрицательные процентные ставки. Поэтому ждать от депозитов какую-то доходность уже не стоит,

– убежден эксперт.

Индекс S&P 500

Самую высокую доходность среди инструментов, которые анализировал эксперт, за последние 15 лет для украинских инвесторов принес индекс американского фондового рынка S&P 500. В среднем, учитывая дивиденды, он приносил 10,6% в год.

Самую высокую доходность индекс демонстрировал в 2013 и 2019 годах, когда рост превышал 30%.

Самое существенное падение произошло в 2008 году – на 37% на фоне глобального финансового кризиса.

Индекс S & P 500: что это? Это один из самых известных мировых фондовых индексов, который показывает общую капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США, то есть таких, которые публично торгуются и их акции может приобрести каждый. Это, в частности, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и тому подобное.



Индекс S&P 500 конкурирует по популярности с промышленным индексом Доу-Джонса и называется барометром американской экономики