Таких висновків дійшов засновник Investudio Андрій Масло, порівнявши дохідність різних інструментів у доларах США.

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Дохідність інвестицій

ОВДП

За результатами дослідження, гривневі ОВДП протягом 2006 – 2020 років продемонстрували середню дохідність у 1,6%:

Найвищою вона була у 2019 році — 23,1%.

Але у 2009, а також 2014−2016 роках дохідність гривневих ОВДП була від'ємною через стрімку девальвацію гривні щодо долара.

Тобто зберегти кошти від інфляції завдяки ОВДП було можна, але не заробити,

— зазначив експерт.

Депозити

За аналогічний період гривневі депозити приносили в середньому 5,5% на рік, якщо їх перевести у долари. І знову ж таки низька дохідність пов'язана з падінням національної валюти.

Валютні депозити та нерухомість

Дещо кращу середню дохідність продемонстрували валютні депозити і нерухомість — 6,9% та 6,7% відповідно.

До 2015 року валютні депозити фактично усували необхідність шукати інші інструменти інвестицій, адже інколи дохідність за вкладами була вищою, ніж в середньому по фондовому ринку США. Однак зараз дохідність нижче 2% і ми рухаємось у бік Європи, де інколи вже запроваджено від'ємні відсоткові ставки. Тому чекати від депозитів якусь дохідність вже не варто,

— переконаний експерт.

Індекс S&P 500

Найвищу дохідність серед інструментів, які аналізував експерт, за останні 15 років для українських інвесторів приніс індекс американського фондового ринку S&P 500. В середньому, враховуючи дивіденди, він приносив 10,6% на рік.

Найвищу дохідність індекс демонстрував у 2013 і 2019 роках, коли зростання перевищувало 30%.

Найсуттєвіше падіння відбулось у 2008 році — на 37% на фоні глобальної фінансової кризи.

Індекс S&P 500: що це? Це один з найвідоміших світових фондових індексів, який показує загальну капіталізацію 500 найбільших публічних компаній США, тобто таких, які публічно торгуються і їхні акції може придбати кожен. Це, зокрема, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook тощо.



Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й називається барометром американської економіки

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