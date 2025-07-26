От нее отказался Евросоюз: какая купюра евро давно вышла из обращения
- Среди евро была изъята банкнота из обращения: купюра номиналом 500 евро.
- Она была изъята Европейским Союзом 27 апреля 2019 года из-за ее использования в преступных действиях.
Некоторые купюры периодически выходят из обращения. Например, в Европейском Союзе от одной банкноты отказались более 5 лет назад – с 27 апреля 2019 года.
Какая купюра евро вышла из обращения?
Речь идет о 500 евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
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Дело в том, что в первой серии банкнот (когда была введена валюта) действительно существовала купюра номиналом 500 евро. Однако эти деньги постепенно заменяются второй серией.
Вторая серия была разработана по двум причинам:
сделать евро-банкноты более защищёнными от подделок;
создать более долговечные деньги.
Это означает, что банкноты придётся реже заменять, что уменьшит их воздействие на окружающую среду и позволит сократить расходы,
– объяснили в банке.
Однако во второй серии купюры номиналом 500 евро уже не было.
Интересно! Вторую серию назвали "Европа", потому что два элемента защиты содержат портрет принцессы Европы. Как отметили в Центральном банке, персонаж из греческой мифологии создаёт видимую связь с континентом Европа, а также придаёт банкнотам человечность.
Причина изъятия банкноты в 500 евро – чрезмерное использование ее преступниками для совершения мошеннических действий: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансированием терроризма.
По состоянию на сегодня Европейский центральный банк выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Однако банкноту все еще можно использовать в странах Европы.
Отмечается, что её можно обменять в любом национальном центральном банке еврозоны. Обменять 500 евро можно в любое время.
Обратите внимание! Купюры номиналом 500 евро остаются действительным и законным платежным средством.