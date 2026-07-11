Уже более 20 лет не печатает собственные деньги: какая страна не имеет своей валюты

Большинство стран мира имеют собственную национальную валюту. Однако Черногория уже более двух десятилетий использует евро, хотя и не является членом ни Европейского Союза, ни еврозоны.

Почему Черногория не печатает собственную валюту

Такое решение является уникальным для Европы и стало следствием целого ряда исторических событий в стране, пишет DW.

В 1999 году власти Черногории, которая тогда входила в состав Югославии, решили отказаться от динара из-за высокой инфляции и финансовой нестабильности.

Впоследствии в качестве национальной валюты страна начала использовать немецкую марку, которая на тот момент была одной из самых стабильных валют Европы, согласовав этот вопрос с Берлином.

Когда в 2002 году Германия перешла на евро, Черногория автоматически заменила марки на евро и сделала его единственным законным платежным средством.

В чем главный парадокс

Однако дело в том, что Черногория пока не входит в состав ЕС. В 2010 году она получила официальный статус кандидата и ведет переговоры о вступлении в блок.

Формально страны-кандидаты должны сначала стать членами ЕС, выполнить все требования, а уже потом официально переходить на евро.

К тому же Черногория не обладает никакими правами страны еврозоны:

не участвует в формировании денежно-кредитной политики ЕЦБ;

не печатает собственные банкноты евро;

и не имеет представителей в руководящих органах Европейского центрального банка.

Однако Европейский центральный банк не возражает против использования евро в стране. Он объясняет, что евро является международной валютой, которую могут свободно покупать и использовать как граждане, так и компании или даже государства.

Будут ли печатать национальные деньги

Правительство Черногории считает, что возвращение к собственной валюте было бы экономически нецелесообразным.

Поскольку страна стремится вступить в ЕС, введение новой валюты, а затем повторный переход на евро лишь создаст дополнительные расходы, финансовую нестабильность и не принесет никакой практической пользы.

В то же время в Европе есть государства, которые также используют евро, но имеют специальные соглашения с ЕС. Среди них Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Однако, в отличие от Черногории, их статус урегулирован отдельными международными договорами.