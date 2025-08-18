Какие страны используют евро?

Одним из самых известных примеров валюты, которую используют сразу несколько стран, является евро. Он сегодня служит официальной валютой 20 стран Европейского союза, пишет 24 Канал.

Евро является официальной валютой Австрии, Бельгии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Испании и Хорватии. Впрочем, евро – далеко не единственный случай, когда одна валюта используется в разных государствах.

Что такое Франк КФА и где его используют?

В ряде африканских стран официальной валютой является франк КФА. Изначально его название происходило от французского выражения colonies françaises d'Afrique ("французские африканские колонии").

После обретения независимости оно получило новые толкования: Communaute financiere africaine ("Африканское финансовое сообщество") в Западной Африке и Cooperation financiere en Afrique Centrale (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке) в центральноафриканских странах.

Западноафриканский франк используется в следующих странах:

Бенин;

Буркина-Фасо;

Гвинея-Бисау;

Кот-д'Ивуар;

Мали;

Нигер;

Сенегал;

Того.

Западноафриканский франк / фото Wikipedia

Центральноафриканский франк используется в таких странах:

Камерун;

Центральноафриканская Республика;

Чад;

Республика Конго;

Экваториальная Гвинея;

Габон.

Центральноафриканский франк / фото Wikipedia

В 2027 году страны союза планируют ввести новую валюту – эко.

Что такое Франк КФП и где его используют?

Франк КФП появился в 1945 году и сначала обозначал валюту французских колоний в Тихом океане. Впоследствии его расшифровка менялась, а с 2022 года официальное название звучит как "франк французских общин Тихого океана".

Франк КФП / фото Wikipedia

Сегодня он используется на территориях Французской Полинезии, Новой Каледонии, Уоллиса и Футуны.

Что такое Восточнокарибский доллар и где его используют?

Для стран Карибского бассейна была создана собственная единая валюта – восточнокарибский доллар. Он выпускается Восточнокарибским центральным банком, основанным в 1983 году.

Примечательно! Валюта облегчает торговлю между странами региона и с 1976 года жестко привязана к доллару США.

Восточнокарибский доллар является официальным средством платежа в шести независимых государствах: Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины, а также в британских заморских территориях Ангилья и Монтсеррат.

Восточнокарибский доллар / фото Wikipedia

Какие страны используют чужую валюту?

Некоторые государства полностью отказались от национальных денежных единиц и перешли на валюты других стран: