Гиганты алмазной индустрии: кто на вершине глобальной добычи
- Россия является лидером по добыче алмазов, обеспечивая более 30% мирового производства по объему.
- А Индия контролирует мировой импорт необработанных алмазов по объему.
Мировой рынок алмазов остается сосредоточенным в руках нескольких стран. В частности лидером по производству остается Россия, которая имеет существенный разрыв подтверждающих запасов с другими странами, а по импорту – Индия.
Какая страна добывает больше всего алмазов в мире?
Последние известные данные свидетельствуют о том, что на Россию приходится 32% мировой добычи необработанных алмазов, что по объему составляет 37,3 миллиона каратов, передает 24 Канал со ссылкой на DiamondWorld.
А в стоимостном выражении – это 29% мирового производства, что составило 3,33 миллиарда долларов. В общем основной район алмазодобычи в России расположен в Якутии, где есть крупнейшие и самые известные месторождения. Речь идет о месторождениях Удачное, Мир и Юбилейное, которые фактически обеспечивают более 80% всей российской добычи.
Кроме того, еще одним таким районом является Архангельская область, где расположено месторождение Ломоносова. Оно является одним из крупнейших в европейские части страны.
Второе место в мировом рейтинге добычи алмазов занимает Ботсвана, которая произвела 28,2 миллиона каратов (24% мирового объема) и почти сравнявшись с Россией по стоимости с 3,30 миллиарда долларов (28,8% мирового производства).
- По импорту, то одним из крупнейшим импортером необработанных алмазов является Индия, которая контролирует 40% мирового импорта по объему и 39% по стоимости.
- А Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место, импортируя 29% по объему и 24% по стоимости.
Какие самые большие запасы алмазов?
Согласно данным Statista, в 2024 году больше всего запасов алмазов в мире по ведущим странам было в России – на уровне 990 миллионов каратов.
Ботсвана занимала второе место с существенным отрывом – в 250 миллионов карат. А третье место принадлежало Анголе – 150 миллионов каратов. В Демократической республике Конго запасы составляли также 150 миллионов каратов.
Заметьте! Спрос на необработанные алмазы растет во всем мире и, как ожидается, достигнет около 292 миллионов каратов к 2050 году. Ведущими компаниями в мире по производству алмазов остаются De Beers (Великобритания) и российская Alrosa.
Какие санкции действуют на алмазную отрасль России?
С 1 января 2024 года начали действовать санкции на российские алмазы. Еще тогда говорилось о том, что российская экономика может иметь потери от этих ограничений, но они будут минимальными. В общем алмазная отрасль является третьим сырьевым ресурсом России, наполняющим бюджет после нефти и газа.
Известно, что под санкции попало именно ПАО "Алроса" и ее генеральный директор Павел Мариничев. Эта компания является крупнейшей алмазодобывающая компания в мире и она обеспечивает более 90% всей российской добычи алмазов.
Однако в 2025 году США частично разрешили импорт некоторых категорий алмазов российского происхождения. Лицензию на это подписал директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смит. Она предусматривает, что если минералы уже находились за пределами России до определенных дат, то их можно будет ввозить в США до 1 сентября 2026 года.