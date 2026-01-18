Гиганты алмазной индустрии: кто на вершине глобальной добычи

Мировой рынок алмазов остается сосредоточенным в руках нескольких стран. В частности лидером по производству остается Россия, которая имеет существенный разрыв подтверждающих запасов с другими странами, а по импорту – Индия.

Какая страна добывает больше всего алмазов в мире?

Последние известные данные свидетельствуют о том, что на Россию приходится 32% мировой добычи необработанных алмазов, что по объему составляет 37,3 миллиона каратов, передает 24 Канал со ссылкой на DiamondWorld.

А в стоимостном выражении – это 29% мирового производства, что составило 3,33 миллиарда долларов. В общем основной район алмазодобычи в России расположен в Якутии, где есть крупнейшие и самые известные месторождения. Речь идет о месторождениях Удачное, Мир и Юбилейное, которые фактически обеспечивают более 80% всей российской добычи.

Кроме того, еще одним таким районом является Архангельская область, где расположено месторождение Ломоносова. Оно является одним из крупнейших в европейские части страны.

Второе место в мировом рейтинге добычи алмазов занимает Ботсвана, которая произвела 28,2 миллиона каратов (24% мирового объема) и почти сравнявшись с Россией по стоимости с 3,30 миллиарда долларов (28,8% мирового производства).

По импорту, то одним из крупнейшим импортером необработанных алмазов является Индия, которая контролирует 40% мирового импорта по объему и 39% по стоимости.

А Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место, импортируя 29% по объему и 24% по стоимости.

Какие самые большие запасы алмазов?

Согласно данным Statista, в 2024 году больше всего запасов алмазов в мире по ведущим странам было в России – на уровне 990 миллионов каратов.

Ботсвана занимала второе место с существенным отрывом – в 250 миллионов карат. А третье место принадлежало Анголе – 150 миллионов каратов. В Демократической республике Конго запасы составляли также 150 миллионов каратов.

Заметьте! Спрос на необработанные алмазы растет во всем мире и, как ожидается, достигнет около 292 миллионов каратов к 2050 году. Ведущими компаниями в мире по производству алмазов остаются De Beers (Великобритания) и российская Alrosa.

