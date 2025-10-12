Одной из ведущих марок нефти является та, которую добывают в Атлантическом бассейне. Она используется для ценообразования двух третей международных поставок сырой нефти, а также является важнейшим эталоном сырой нефти для Европы.

Какая марка нефти лучшая и какая ее цена?

Одним из главным эталонов мирового рынка нефти является марка Brent, которая включает нефть с месторождений Северного моря, такие как Брент и Фортис в Великобритании и Осеборг и Экофиск в Норвегии, передает 24 Канал со ссылкой на Statista.

Имея низкое содержание серы, она относится к так называемым сладким сырым нефтям. А большая ее часть перерабатывается на бензин и средние дистилляты в Северо-Западной Европе.

Среди других известных марок, таких как WTI и Urals, нефть от Brent имеет самую высокую цену – за баррель придется заплатить 62,7 доллара, по данным TradingEconomics по состоянию на 11 октября.

Заметьте! За последние 20 лет годовая цена за баррель сырой нефти Brent претерпела чистый рост. Например, средняя цена за баррель в 2024 году составила 80,53 доллара США.

В то же время фьючерсы на сырую нефть WTI (американскую) составляют 59 долларов за баррель. А российская марка Urals стоит даже больше – почти 61 доллар за баррель.

Интересно! Одной из самых дорогих марок нефти является также Dubai Crude (Fateh), которая является важнейшим эталоном сырой нефти для Азии. Она добывается в Персидском заливе и, по состоянию на июнь, баррель такой нефти стоил более 69 долларов США, пишет YCharts.

Почему сейчас нефть дешевеет?