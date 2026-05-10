Самые дешевые валюты мира: есть ли среди них гривна

В мире существуют как дорогие, так и дешевые валюты. На получение такого статуса для денег влияет немалое количество факторов.

Какая валюта самая дешевая в мире?

В частности иранский риал является самой дешевой валютой в мире по состоянию на сегодня, о чем пишет Forbes.

Согласно информации, падение его стоимости можно объяснить различными факторами. Первый фактор: после Исламской революции 1979 года иностранные инвесторы начали покидать страну.

Значительную роль также сыграли ядерная программа и ирано-иракская война, которые вызвали финансовые трудности и другую политическую нестабильность в Иране,

– говорится в тексте.

Второе место занимает вьетнамский донг. Страна уже длительное время придерживается централизованной экономики.

По состоянию на сейчас валюта сильно обесценена. Но шансы на ее укрепление остаются высокими.

Сьерра-леонский леоне - это африканская валюта – занимает третье место в рейтинге. Как указано в материале, Африка имеет "историю скандалов и коррупции".

Страна пережила конфликты и жестокую гражданскую войну в странах Западной Африки. Все это привело к упадку экономики страны и обесцениванию валюты.

Но дополнительным и постоянным фактором стала эпидемия Эболы. Она влияет на население страны и требует значительных финансовых затрат и помощи.

Обратите внимание! Таким образом, гривна не входит в список самых слабых и дешевых валют мира.

Какие валюта являются самыми дорогими?

Многие считают, что самой дорогой валютой является евро или доллар. Однако это не так. Первое место в таком списке занимает кувейтский динар.

За 1 динар можно купить 3,24 доллара США. Другими словами, 1 доллар США стоит 0,30 кувейтского динара. Об этом говорится в материале издания Forbes за 2026 год.

Интересно! Кувейт получает значительную часть своих доходов как один из ведущих мировых экспортеров нефти.

Второе место отдано бахрейнскому динару. Один бахрейнский динар сейчас стоит 2,64 доллара США. Соответственно, 1 доллар США равен 0,37 бахрейнского динара.

Бахрейн имеет одну из самых диверсифицированных экономик в регионе Персидского залива: вклад не нефтяного сектора в реальный ВВП в 2024 году составил 85,9%. В частности валюта была введена в обращение в 1965 году и привязана к доллару США.

Оманский риал закрывает тройку лидеров. Валюта была введена в 1970-х годах. Сейчас один риал стоит 2,60 доллара США. Если смотреть наоборот, то 1 доллар США равен 0,38 оманского риала.

Что еще стоит знать о валютах?

После поражения Виктора Орбана на выборах, ситуация в стране может значительно измениться. В частности Венгрия может перейти на евро.

Быстрые изменения пока невозможны. Но страна рассматривает возможность присоединения к еврозоне.

Эксперт Владимир Лепушинский в частности прокомментировал подобный "переход" для Украины. Он считает, что сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит избежать значительного роста инфляции.

В то же время мысли о вступлении в ЕС эксперт назвал преждевременными. В то же время он отметил важность осуществления реформы и обеспечения макрофинансовой стабильности в стране.