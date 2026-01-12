Какая ситуация в Иране сейчас?

Массовые антиправительственные протесты не останавливаются. Известно о масштабных столкновениях, которые возникли в нескольких населенных пунктах 11 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Протестующие требуют свержения монархии в Иране. Власти пытаются подавить протесты. В частности, на иранской территории был отключен интернет.

Заметим, что протесты в Иране начались еще в конце 2025 года. Их вызвали экономические трудности в стране:

в начале протестовали только уличные торговцы;

впоследствии присоединились студенты и другие жители.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал ситуацию 3 января. Он сказал, что против бунтовщиков необходимо принять жесткие меры.

Мы будем разговаривать с протестующими, но диалог с мятежниками – бесполезен. Мятежников следует поставить на место,

– сказал Хаменеи.

Вместе с этим, иранское руководство назвало обоснованными опасения уличных торговцев, возникшие в связи с девальвацией национальной валюты.

По состоянию на 12 января, риал в Иране, фактически достиг нуля. По курсу НБУ, получается, что:

чтобы получить 1 доллар, нужно иметь – более 430 тысяч иранских реалов;

а вот 1 украинская гривна обойдется в почти 10 тысяч иранских реалов, сообщает издание "Минфин".

