Какая ситуация в Иране сейчас?
Массовые антиправительственные протесты не останавливаются. Известно о масштабных столкновениях, которые возникли в нескольких населенных пунктах 11 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Протестующие требуют свержения монархии в Иране. Власти пытаются подавить протесты. В частности, на иранской территории был отключен интернет.
Заметим, что протесты в Иране начались еще в конце 2025 года. Их вызвали экономические трудности в стране:
- в начале протестовали только уличные торговцы;
- впоследствии присоединились студенты и другие жители.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал ситуацию 3 января. Он сказал, что против бунтовщиков необходимо принять жесткие меры.
Мы будем разговаривать с протестующими, но диалог с мятежниками – бесполезен. Мятежников следует поставить на место,
– сказал Хаменеи.
Вместе с этим, иранское руководство назвало обоснованными опасения уличных торговцев, возникшие в связи с девальвацией национальной валюты.
По состоянию на 12 января, риал в Иране, фактически достиг нуля. По курсу НБУ, получается, что:
- чтобы получить 1 доллар, нужно иметь – более 430 тысяч иранских реалов;
- а вот 1 украинская гривна обойдется в почти 10 тысяч иранских реалов, сообщает издание "Минфин".
Как США реагируют на ситуацию в Иране?
Трамп сделал ряд важных заявлений. Он отметил, что Иран стремится к свободе, а Вашингтон может в этом помочь. В чем именно будет заключаться эта поддержка, американский лидер не уточнил.
К тому же Трамп предупредил иранское руководство. Американский президент пообещал вмешаться, если будет происходить убийство людей. При этом, речь идет не о военной поддержке. Однако, как сказал Трамп, он может сделать руководству Ирана "больно" иначе.