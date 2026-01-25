Обычная монета или находка для коллекционеров: почему копейка 1992 года стоит тысячи гривен

Одна из самых дорогих монет в Украине довольно небольшая, но коллекционеры готовы отдать за нее десятки тысяч гривен. Самое интересное то, что она не была в обращении ни одного дня, но все равно со временем стала редким сокровищем.

Сколько стоят редкие монеты?

Согласно рейтингу самых ценных монет Украины, самой дорогой считается копейка номиналом в 1 гривну 1992 года, пишет на сайте "Монеты-Ягодки".

Цена такой монеты составляет 30 тысяч гривен. Зато если 1 гривна 1995 года, то ее стоимость составляет уже 16 тысяч гривен. А монета, изготовлена 1996 года, будет уже вдвое меньше – 8 тысяч гривен.

Заметьте! 1 гривна 1992 года является пробной монетой, которую чеканили при настройке оборудования. Первые гривны были без оптовой надписи, а точный их тираж неизвестен. В обращении найти ее нереально.

Кроме того, одну из самых больших цен имеют также 2 копейки 1992 года, которые стоят по 30 тысяч гривен каждая. Разновидность таких монет входит в редкие.

Они, как и 1 гривна 1992 года, были пробными и не запущенными в обращение. Первые такие монеты были алюминиевые, а чеканил их Луганский станкостроительный завод.

Зато 10 копеек того же года будут стоить 20 тысяч гривен, 1 копейка – 14 тысяч, а 50 копеек – 11 тысяч.

Такие монеты номиналом 5 и 25 копеек обойдутся в 10 тысяч и 7 тысяч соответственно.

Какую новую памятную монету выпустил НБУ к 2026 году?

2026 год является годом Огненной Лошади по китайской астрологии, а потому НБУ решил выпустить новую памятную монету под названием "Год Лошади", что будет посвящена этому символу. Номинал монеты – 5 гривен, а тираж – 80 тысяч.

На реверсе, то есть обратная сторона монеты, изображен конь на фоне подковы. Подкова символизирует удачу и защиту. Под изображением размещены три точки – символ продолжения борьбы. А гривна коня передает динамику движения "по ветру" или "против ветра".

Зато на аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, а в центре круга – стилизованные часы со стрелкой.

Покупка монеты "Год Лошади" началась с 4 ноября 2025 года в интернет-магазине НБУ. Кроме того, ее будут реализовывать и банки-дистрибьюторы.

Какие копейки изъяты из обращения?