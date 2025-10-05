Что происходит с ценами на бриллианты в мире?

Индекс цен на бриллианты RapNet (RAPI) для изделий весом 1 карат, включающий круглые бриллианты, бриллианты от D до H и от IF до VS2, упал на 1,1% в августе этого года, передает 24 Канал со ссылкой на Rapaport.

Зато индекс для камней весом 0,30 и 0,50 карата снизился на 3,8% и 3,9% соответственно. Зато RAPI для 3 каратов вырос на 0,4%.

По данным Reuters, средняя цена на бриллианты из крупнейшей алмазной шахты Лесото составила 1 008 долларов за карат, что на 26% ниже, чем в прошлом году.

А в конце весны средняя цена за карат всех бриллиантов составляла 9 249,78 доллара, пишет Diamondse.info. Таким образом, цена от 1 до 1,49 карата составляла 3 843 доллара, а от 1,50 до 1,99 карата – 5 885 долларов. 5 каратов или больше стоило в среднем почти 22 тысячи долларов.

Что такое RAPI?

Это глобальный стандартный индекс цен на бриллианты, базирующийся на ценах в режиме реального времени на RapNet, крупнейшем в мире рынке торговли бриллиантами.

