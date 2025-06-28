Новые доллары: что отличает их от старых банкнот
- В 2013 году США начали выпускать новую банкноту в 100 долларов с обновленным дизайном и новыми элементами защиты.
- Новые купюры имеют синюю 3D-ленту, логотип в виде колокола и чернильницы, а также традиционные элементы защиты, такие как портретный водяной знак.
В 2013 году Центральный банк США начал печатать и выпускать в обращение новую банкноту в 100 долларов. Эта банкнота имеет обновленный дизайн и новые элементы защиты, что отличает ее от 100 долларов, которые были выпущены ранее.
Как выглядит новая купюра в 100 долларов
На новой банкноте можно увидеть синюю защитную 3D-ленту и логотип в виде колокола и чернильницы, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Кроме того, несмотря на обновленный дизайн на банкноте остались еще и традиционные элементы защиты, например портретный водяной знак и встроенная защитная нить.
Важно добавить, что к главным изменениям между "новыми" и "старыми" долларами входит цвет и некоторое размещение элементов. Поэтому, новые банкноты являются синими, а портрет и виньетка Бенджамина Франклина стали больше.
Как выглядят 100 долларов старого и нового образцов / Фото Unsplash
Обратите внимание! Согласно постановлению НБУ, коммерческие и государственные банки должны принимать доллары старого образца. Например, человек может обратиться в банк, чтобы обменять 100 долларов 1996 года. Ему обязаны поменять банкноту на равноценную банкноту нового образца.