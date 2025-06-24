Что происходит с курсом валют

Курс доллара к иене упал на 0,75% до 145,03, в то же время евро укрепилось на 0,27%, до 1,16 доллара. Две недели назад курс валюты ЕС достиг максимального уровня с октября 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Израильский шекель также резко укрепился – рост составил 1,5% относительно доллара. Это самый высокий уровень с февраля 2023 года. Австралийский доллар, чувствительный к глобальным рискам, подорожал на 0,7% до 0,65 доллара.

Почему упал курс доллара

На фоне падения цен на нефть, снизившихся благодаря перемирию между Ираном и Израилем, укрепились иена и евро – валюты стран, которые в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов. В отличие от них, США являются чистым экспортером нефти и СПГ.

Дополнительное давление на доллар оказали высказывания представителя ФРС Мишель Боуман, которая заявила, что центробанк должен вскоре рассмотреть возможность снижения процентной ставки. Это вызвало снижение доходности казначейских облигаций США.

Важно! Во вторник, 24 июня, Трамп снова выступил за более активное снижение ставок, заявив, что ФРС следует снизить их минимум на 2-3 процента.

При этом некоторые аналитики отмечают, что Федрезерву нужно больше времени, прежде чем перейти к смягчению политики.

Мы не ожидаем снижения ставки в июле, но считаем, что с появлением признаков ослабления экономики летом это может произойти в сентябре,

– заявил экономист Jefferies Мохит Кумар.

По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки в июле оценивается рынками на уровне 23%, тогда как днем ранее она составляла 14,5%.

Примечательно! Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14%, до 98,09. Это продолжение снижения более чем на 0,5% по итогам предыдущей сессии.