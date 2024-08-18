Дизайн не меняли более 60 лет: как выглядит 1 доллар США

Американский доллар – это одна из самых популярных валют в мире, которая имеет ряд особенностей. Например, можно обратить внимание на довольно необычную историю 1 доллара и узнать, как выглядит эта банкнота.

Как выглядит 1 доллар

1 доллар – это банкнота с наименьшим номиналом. Федеральная резервная система США впервые выпустила эту купюру в 1963 году. Интересно, дизайн банкноты ни разу за 61 год не меняли.

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Однако самые первые банкноты номиналом в 1 доллар ввели в обращение в 1862 году. Соответствующее решение приняло федеральное правительство страны. Тогда на купюрах был портрет министра финансов Салмона П. Чейза, который занимал должность с 1861 года до 1864 года.

Зато изображение первого президента СШАна банкнотах в 1 доллар появилось в 1869 году. На обратной стороне банкноты можно увидеть большую печать Соединенных Штатов Америку, которое еще используют как герб страны.

Как выглядит 1 доллар США / Фото The Bureau of Engraving & Printing

Добавляют, что дизайн купюры номиналом в 1 доллар не обновляют, поскольку ее редко подделывают. Более того, регулятор не планирует это делать в будущем, в отличие от других банкнот американского доллара. Напомним, что в США сообщили, когда планируют менять дизайн тех или иных купюр.