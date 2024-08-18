Как выглядит 1 доллар
1 доллар – это банкнота с наименьшим номиналом. Федеральная резервная система США впервые выпустила эту купюру в 1963 году. Интересно, дизайн банкноты ни разу за 61 год не меняли.
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Однако самые первые банкноты номиналом в 1 доллар ввели в обращение в 1862 году. Соответствующее решение приняло федеральное правительство страны. Тогда на купюрах был портрет министра финансов Салмона П. Чейза, который занимал должность с 1861 года до 1864 года.
Как выглядит 1 доллар США / Фото The Bureau of Engraving & Printing
Добавляют, что дизайн купюры номиналом в 1 доллар не обновляют, поскольку ее редко подделывают. Более того, регулятор не планирует это делать в будущем, в отличие от других банкнот американского доллара. Напомним, что в США сообщили, когда планируют менять дизайн тех или иных купюр.