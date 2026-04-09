Экспорт нефти из США может достичь рекордного значения из-за войны на Ближнем Востоке

Из-за войны на Ближнем Востоке, США начали экспортировать больше нефти. Ведь, например азиатские покупатели ищут альтернативу ближневосточному сырью. Уже в апреле эти поставки могут установить рекордное значение.

Почему азиатские покупатели ищут альтернативную нефть?

Ближневосточная нефть не экспортируется именно из-за войны, сообщает Financial Times.

Как указывает исследовательская группа Kpler:

в апреле экспорт нефти из США может вырасти почти на треть до 5,2 миллиона баррелей в сутки;

для сравнения, в марте это значение составляло – 3,9 миллиона баррелей в сутки.

К тому же известно, что в США направляется примерно 68 пустых танкеров. За неделю до начала войны на Ближнем Востоке – 28 февраля, их было всего 24.

Важно! В 2025 году средний показатель составлял – 27 танкеров.

Нужно понимать, что после начала войны на Ближнем Востоке, именно Азия почувствовала значительный удар. Ведь она чрезвычайно зависима от импорта.

Как показывает статистика, примерно 80% нефти и нефтепродуктов, которые проходили через Ормуз, направлялись именно в азиатские страны. В том числе и Китай.

Обратите внимание! Такой рост экспорта из США может усилить роль Штатов как глобального поставщика.

Заметим, на Индию также повлияло перекрытие Ормузского пролива. Страна начала закупать нефть у России и Венесуэлы, чтобы избежать дефицита, сообщает Bloomberg.

