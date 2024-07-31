Не позволяйте себя обмануть: как проверить фальшивые доллары: как проверить фальшивые доллары

В Украине доллар – это очень популярная валюта, в которой предпочитают хранить сбережения. Однако существует риск наткнуться на фальшивые банкноты. Чтобы избежать такой, проблемы нужно знать несколько правил.

Как распознать фальшивые доллары

Прежде всего нужно понимать, какие долларовые купюры вообще существуют. Центробанк США выпускает банкноты с номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Стоит обязательно помнить, что купюр в 500 и 1000 долларов просто не существует, информирует 24 Канал.

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Также стоит обращать внимание на состояние банкнот, ведь подделки довольно часто пытаются замаскировать под изношенные купюры. Поэтому, при покупке валюты стоит брать целые и разглаженные банкноты.

На ощупь доллары должны быть шероховатыми и бархатистыми, ведь банкноты производят из бумаги, в составе которой есть хлопок и лен.

Кроме того, очень важно, чтобы на банкнотах были водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие атрибуты защиты, которые присущи, для примера, долларам. Это признаки того, что купюры настоящие.

Еще один элемент, который поможет проверить подлинность банкноты доллара, – это символы серийного номера. Дело в том, что на каждой купюре есть свой уникальный номер, который состоит из одиннадцати цифр и букв. Эти цифры дважды повторяется на лицевой стороне купюры.