SWIFT и не только: как быстро перевести средства из-за границы в Украину

В европейских банках часто отсутствует опция для перевода средств на карту другого банка или же за пределы страны. Однако отсутствие не означает, что этого нельзя сделать. Для этого часто привлекают различные способы, такие как международные системы переводов или SWIFT.

Как перевести средства через SWIFT

Как проинформировали в НБУ, есть несколько способов перевода средств из-за границы в Украину, передает 24 Канал. Среди них есть как международные системы перевода средств, так и SWIFT по номеру IBAN.

Читайте также Возвращение золота из США в Европу: вице-президент ЕЦБ рассказал детали

Например, чтобы отправить деньги с помощью SWIFT нужны следующие данные:

наименование банка получателя,

SWIFT-код банка получателя,

номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN),

наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя,

назначение платежа,

при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.

В то же время для непосредственного перевода средств стоит лично обратиться в отделение своего банка за рубежом.

Другие способы перевода

Не секрет, что в Европе банковские переводы с карты на карту работают только внутри одной страны, а потому приходится искать другие легкие способы перевести средства.

Платежные системы

Существует несколько платежных систем, которые позволяют осуществлять перевод денег с европейской карты на украинскую. Например, "Sigue Money Transfer", ООО "ИЗИ СОФТ" или "PaySystems".

Для перевода надо знать номер телефона или адрес электронной почты получателя, а также название платежной системы, через которую он будет получать деньги.

Онлайн-сервисы

Здесь речь идет о таких, как Wise, PayPal, Skrill, Payoneer и тому подобное. Но здесь нужно зарегистрироваться и связать свою европейскую карту с учетной записью для осуществления перевода.

Криптовалюты

Такой способ не является популярным, но он также действенны. Для криптоперевода нужно зарегистрироваться на криптобирже, купить криптовалюту и перевести ее на адрес кошелька.