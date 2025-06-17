Почему ЕЦБ не будет возвращать золото из США

По мнению Луиса Де Гиндоса, нет никаких сомнений в полной безопасности резервов ЕЦБ, которые находятся в хранилищах Федерального резервного банка в Нью-Йорке, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью вице-президента ЕЦБ Reuters. На уточнение, обсуждался ли такой сценарий в связи с предстоящей сменой председателя ФРС, он заявил, что эта возможность даже не рассматривалась.

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При этом Де Гиндос отметил, что даже потенциальная смена руководства ФРС в связи с уходом Джерома Пауэлла в следующем году не приведет к пересмотру текущей позиции. Вице-президент ЕЦБ добавил, что, хотя не знает, кто возглавит ведомство, он ожидает назначения квалифицированного специалиста.

Я не сомневаюсь в том, что резервы ЕЦБ находятся в полной безопасности,

– подчеркнул он.