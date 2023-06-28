По состоянию на 28 июня 2023 года стоимость золота колеблется на уровне 1906 долларов за унцию. Драгметалл сейчас торгуется на самом низком уровне за 3 месяца, согласно данным Trading Economics.

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Что влияет на динамику золота на рынке

На данный момент последние данные по экономике США свидетельствуют, что Федеральный резерв может продолжить повышать процентную ставку. А это поспособствует усилению позиций доллара США на рынке.

Согласно последним данным, на рынке оценивают вероятность повышения ставки в следующем месяце на 25 пунктов на 77%. С другой стороны инвесторы опасаются, что агрессивные заявления главы американского центрального банка о продолжении текущей монетарной политики могут усилить опасения относительно рецессии в США..

К теме! По данным WCG, центробанки закупили 673 тонны золота за 2022 год, установив рекорд за 55 лет. При этом, по мнению аналитиков Всемирного банка, крупнейшими покупателями этого драгоценного металла стали Китай, Россия, Турция и Узбекистан.

На этом фоне, цена фьючерсов на золото приближаются к важной психологической отметке. Речь идет о курсе на уровне 1900 долларов за унцию. Также выделим факторы, влияющие на динамику рынка:

Золотая обычно демонстрирует рост, когда доллар слабеет;

В ближайшем будущем цены, вероятнее всего, будут оставаться чувствительными к изменению оценок инвесторов по риску и их прогнозам о повышении ставки.

Какие прогнозы делают эксперты

Специалист с одного из самых современных заводов по переработке драгоценных металлов в Индии Augmont Enterprises Private Limited считает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать достаточно волатильную динамику для золота.

Согласно его прогнозу, золото может подешеветь еще на 3 – 4% от текущего ценового уровня Одна из главных причин, выделяемых экспертом, – намерения центральных банков во многих странах мира продолжать повышать процентные ставки, информирует Financial Express.

В то же время аналитики из швейцарского банка UBS наоборот ожидают роста стоимости золота в 2023 – 2024 годах. В частности, по их прогнозу, к концу текущего года стоимость драгметалла вырастет до 2100 долларов за унцию. В то время как к марту следующего года золото может подорожать до 2200 долларов за унцию, пишет Barron`s. В банке также прогнозируют, что в обозримом будущем, динамика золота будет волатильной.

Напомним, что в мае 2023 года еще один из самых мощных банков США агитировал инвестировать именно в золото. Речь идет о Bank of America, специалисты которого заявляли, что драгоценным металлом лучше владеть, когда финансовые активы демонстрируют отрицательную реальную прибыльность.