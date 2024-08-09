Как должна выглядеть купюра в 50 долларов новейшего образца: иллюстративные фото

Центральный банк США делает все, чтобы минимизировать подделки долларов. Именно поэтому регулятор периодически меняет дизайн и элементы защиты банкнот.

Как выглядит 50 долларов

Купюра номиналом 50 долларов новейшего образца впервые была выпущена в 2004 году. Эта банкнота также имеет ряд выдающихся деталей дизайна: портрет президента США и выдающегося генерала Улисса Гранта на лицевой стороне, а также изображение здания Конгресса на Капитолийском холме на обратной.

Читайте также Российская нефть стремительно обвалилась в цене

Ключевыми защитными элементами банкноты номиналом 50 долларов, которые выпускают после 2004 года, – это водяная нить, водяной знак в виде портрета и цифра 50, которая меняет цвет. Эти купюры напечатаны на цветной бумаге, которой присущи синие и красные оттенки.

О том, как менялся дизайн всех американских банкнот за более чем 100 лет – читайте здесь

В то же время отметим, что в Украине обязаны принимать все купюры долларов для обмена независимо от номинала или года выпуска. Более того, определение незначительно изношенные банкноты больше не актуально, согласно решению НБУ. Однако есть два случая, когда банки и обменники могут отказаться принимать американскую наличность: