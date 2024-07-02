Кабмин планирует приватизацию двух государственных банков

Украинское правительство имеет целью продать два системно важных банка. Речь идет о "Сенс банке" и "Укргазбанке".

До сентября 2024 года планируют назначить международно признанного финансового советника. В меморандуме Международного валютного фонда указали, что советника будут выбирать по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями.

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Украина планирует продать два государственных банка

Кроме того, Украина работает над законопроектом о приватизации государственных банков. Этот процесс продолжается в консультации с МФО. Этот законопроект направят на рассмотрение парламента до конца сентября 2024 года.

Также Украина обязалась не увеличивать долю государства в банковском секторе. Исключением могут стать ситуации, связанные с финансовой стабильностью и национальной безопасностью. Однако этому должны предшествовать консультации с Международным валютным фондом.

На сегодня в Украине есть семь государственных банков: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "PIN банк" и Мотор-Банк.

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