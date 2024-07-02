До вересня 2024 року планують призначити міжнародно визнаного фінансового радника. У меморандумі Міжнародного валютного фонду вказали, що радника будуть обирати за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

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Україна планує продати два державних банки

Крім того, Україна працює на законопроєктом про приватизацію державних банків. Цей процес триває у консультації з МФО. Цей законопроєкт направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

Також Україна зобов'язалася не збільшувати частку держави у банківському секторі. Винятком можуть стати ситуації, пов'язані з фінансовою стабільністю та національною безпекою. Проте цьому мають передувати консультації з Міжнародним валютним фондом.

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  • НБУ отримав допомогу від проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Йдеться про дизельний генератор та джерела безперебійного живлення, які потрібні для безперебійного та сталого енергопостачання.

  • Апеляційна палата ВАКС конфіскувала активи колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у державній зраді. Серед них був Мотор-Банк, який тепер отримав статус державного.