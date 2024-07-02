До вересня 2024 року планують призначити міжнародно визнаного фінансового радника. У меморандумі Міжнародного валютного фонду вказали, що радника будуть обирати за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.
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Україна планує продати два державних банки
Крім того, Україна працює на законопроєктом про приватизацію державних банків. Цей процес триває у консультації з МФО. Цей законопроєкт направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.
Також Україна зобов'язалася не збільшувати частку держави у банківському секторі. Винятком можуть стати ситуації, пов'язані з фінансовою стабільністю та національною безпекою. Проте цьому мають передувати консультації з Міжнародним валютним фондом.
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- НБУ отримав допомогу від проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Йдеться про дизельний генератор та джерела безперебійного живлення, які потрібні для безперебійного та сталого енергопостачання.
Апеляційна палата ВАКС конфіскувала активи колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у державній зраді. Серед них був Мотор-Банк, який тепер отримав статус державного.