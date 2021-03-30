Дочерняя компания корпорации SoftBank – Z Holdings – начала переговоры с южнокорейским гигантом онлайн-коммерции Coupang по работе на рынке Японии. Что известно о компании и почему ее считают конкурентом Amazon – читайте дальше.

По словам генерального директора SoftBank Масайоси Сона, пока речь идет только о запуске услуг Coupang на японском рынке, а не о начале роботы компании в Японии.

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Конкурент Amazom

Корпорация японского предпринимателя Масайоси Сона обладает 37% акций южнокорейского гиганта Coupang. Капитализация компании на ринке достигает 79 миллиардов долларов. Интересно, что компания пока работает исключительно на рынке Южной Кореи, где почти все жители страны имеют смартфоны с высокоскоростным интернетом.

Coupang начинал работать как аналог сервиса скидок Groupon, однако со временем руководство изменило бизнес-модель для того, чтобы стать южнокорейским Amazon или Alibaba.

В 2020 году компания почти удвоила свой доход – до 12 миллиардов долларов, однако "чистые убытки" Coupang за последние 12 месяцев составили почти 475 миллионов долларов.

Кроме того, в начале этого месяца компания Coupang привлекла инвестиции в размере 4,6 миллиарда долларов на выходе крупнейшего первичного публичного размещения акций (IPO) в США в 2021 году. Ранее компания произвела фурор благодаря услуге «Rocket Delivery", которая гарантирует доставку клиентам в течение 24 часов. Компания уже имеет 100 центров выполнения заказов и логистики в более 30 городах Южной Кореи.

Coupang считают конкурентом Amazon / Фото unsplash

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История создания Coupang и состояние его основателя

Основатель южнокорейского стартапа Бом Сок Ким создал компанию в 2010 году. По данным Forbes USA , он обладает 10,2% акций компании и входит в 50 самых богатых предпринимателей Азии. Сейчас его состояние оценивают почти в 8 миллиардов долларов.

Coupang называют разрушителем онлайн-магазинов, поскольку компания вкладывает значительные средства в развитие услуг доставки и снижает цены на товары.

Капитализация компании на рынке, по результатам первого дня торгов на Нью-Йоркской бирже, достигла 88,6 миллиарда долларов. Это позволило детищу Кима стать самым дорогим стартапом в Южной Корее. Добавим, что размещение IPO Coupang стало крупнейшим размещением акций в США в 2021 году и крупнейшим листингом азиатской компании со времен Alibaba в 2014 году.