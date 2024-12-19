Ситуация на рынке валют

В четверг, 19 декабря, доллар США стремительно растет в цене, а также "заигрывает" с максимумом за 2 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар выигрывает от того, что Федеральный резерв сигнализировал о замедлении темпов снижения ставок в 2025 году. Напомним, что центральный банк США 18 декабря в третий раз с начала 2024 года снизил процентные ставки.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,27;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 108,07, вырос на 0,4%. Диапазон колебания за день составляет от 107,97 до 108,13, по данным Markets Watch.

Кроме того, рост доллара США привел к стремительному падению ряда других валют. Среди них швейцарский франк, канадский доллар и южнокорейская вона, которые обвалились до исторических минимумов в начале торгов в Азии.