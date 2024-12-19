Корейська вона обвалилася до мінімуму за 15 років

У середу, 18 грудня, Федеральна резервна США ухвалила рішення про зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів. Центробанк пішов на такий крок втретє з початку 2024 року. Водночас регулятор попередив про уповільнення темпів зниження ставок у 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На цьому фоні долар зміцнює свої позиції на ринку. Зокрема, 19 грудня курс долара щодо південнокорейської вони зріс на 1,5% до 1460,2. Це означає, що валюта Південної Кореї впала до найнижчого рівня з березня 2009 року. Водночас грошова одиниця зуміла трохи відновити свої позиції на ринку. На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 1448,3.

До теми! Загалом з початку року вона впала на майже 12% щодо долара США, згідно з даними Google Фінанси.

Варто додати, що на валюту також тисне політична ситуація в Південній Кореї. Курс валюти ослаб після того, як парламентарі підтримали відсторонення президента Юн Сок Йола від посади, який 3 грудня оголосив воєнний стан в країні.