Китайский юань обвалился до критически опасного уровня

Мировые финансовые рынки готовятся ко второй каденции Дональда Трампа на посту президента США. На этом фоне китайский юань фиксирует серьезные потери на рынке.

Китайский юань обвалился до критического минимума

Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2025 года, повысить тарифы на импортные товары из разных стран. Финансовые рынки уже содрогаются от обещания американского политика. В частности, речь идет о Китае. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Goldman Sachs считают, что Китай, вероятнее всего, станет главной целью политики Трампа. Инвесторы уже опережают события, заставляя фондовые биржи и центральный банк страны защищать юань и акции, которые обесцениваются.

Китайский юань уже упал до самого низкого уровня за 16 месяцев. Курс доллара торгуется выше символического уровня в 7,3 юаня, который защищали китайские власти. Только во время сегодняшних торгов доллар США подорожал на 0,072% относительно юаня, согласно данным Google Финансы. Более того, за последние 12 месяцев китайская валюта потеряла в цене 3,41% по отношению к доллару.

Важно! Эксперты из Barclays ожидают, что курс может упасть до 7,5 юаня за доллар к концу 2025 года 2025. В еще одном прогнозе для юаня они отмечают, что китайская валюта может упасть до 8,4 юаня за доллар, если США введут тарифы для товаров из Китая на уровне 60%.

Стремление китайских властей поддержать курс юаня свидетельствует о том, что Пекин не готов ослабить свой контроль над валютой, несмотря на давление, который возник из-за ряда важных факторов, по данным Bloomberg:

Снижение процентных ставок в США.

Угроза тарифов.

Проблемы с национальной экономикой.

Дело в том, что Пекин опасается беспорядочного оттока капитала, который может привести к панической распродаже активов, деноминированных в юанях, что может "подорвать" и без того слабое восстановление.