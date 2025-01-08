Иран давит на Китай из-за нефти

Иран стремится вернуть десятки миллионов баррелей нефти из Китая. Сырье застряло в китайских портах на 6 лет из-за санкций против Тегерана, которые ввела администрация Дональда Трампа во время его первой президентской каденции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о 25 миллионах баррелей нефти, которые поступили в китайские порты примерно в октябре 2018 года. Эту нефть оценивают в 1,7 миллиарда долларов. Иран воспользовался разрешениями, которые предоставил Трампом. Однако с начала 2019 года президент США отменил эти исключения для иранского сырья. Поэтому, нефть из Ирана так и не нашла покупателей и осталась в ловушке в резервуарах.

Важно! С возвращением Трампа в Белый дом, аналитики ожидают усиления санкций против экспорта иранской нефти. Одна из главных целей – ограничить финансовые поступления для Тегерана. Напомним, что инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

По словам одного из трех иранских источников, нефтяные резервуары в порту Далянь находятся в управлении компании PDA Energy, которая требует от Ирана оплатить более 450 миллионов долларов за хранение, накопленных с 2018 года. В Чжоушане резервуары эксплуатирует частный оператор хранения CGPC.